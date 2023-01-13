سعر الذهب اليوم الجمعة 13 يناير.. عيار 21 وصل لكام؟

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الذهب اليوم الجمعة، الموافق 13 يناير 2023 في سوق الصاغة، وذلك تزامنا مع تذبذب أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي، فيما تختلف عن أسعار الذهب مساء أمس، وأيضا عن أسعار الذهب أمس صباحا، كما تكون تلك الأسعار التالية غير شاملة للمصنعية، والتي تختلف من محل لأخر ومن منطقة لأخري، وجاءت الأسعار في منتصف التعاملات اليومية على النحو التالي.
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء
سجل سعر الذهب عيار 22، لقيمة بيع 1,907 جنيه شراء 1,928 جنيه
سعر الذهب الآن في مصر عيار 21
سجل سعر الذهب عيار 21، لقيمة بيع 1,820 جنيه شراء 1,840 جنيه
تحديث لحظي لأسعار الذهب
سجل سعر الذهب عيار 18، لقيمة بيع 1,560 جنيه شراء 1,577 جنيه
بورصة الذهب في مصر
سجل سعر الكيلو الذهب، لقيمة بيع 2,080,000 جنيه شراء 2,102,857 جنيه
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعر الجنيه الذهب، بيع 14,560 جنيه شراء 14,720 جنيه
أسعار الذهب اليوم عالميا
كما ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية، عند 0.5 % إلى 1886.19 دولار للأوقية، وارتفعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1889.50 دولار للأوقية.ى 1889.50 دولار للأوقية.