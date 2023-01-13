مال وأعمال

سعر الذهب اليوم الجمعة 13 يناير.. عيار 21 وصل لكام؟

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم الجمعة 13 يناير.. عيار 21 وصل لكام؟ والان مع التفاصيل
 

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الذهب اليوم الجمعة، الموافق 13 يناير 2023 في سوق الصاغة، وذلك تزامنا مع تذبذب أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي، فيما تختلف عن أسعار الذهب مساء أمس، وأيضا عن أسعار الذهب أمس صباحا، كما تكون تلك الأسعار التالية غير شاملة للمصنعية، والتي تختلف من محل لأخر ومن منطقة لأخري، وجاءت الأسعار في منتصف التعاملات اليومية على النحو التالي.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24، لقيمة بيع 2,080 جنيه شراء 2,103 جنيه

سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

سجل سعر الذهب عيار 22، لقيمة بيع 1,907 جنيه شراء 1,928 جنيه

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21، لقيمة بيع 1,820 جنيه شراء 1,840 جنيه

تحديث لحظي لأسعار الذهب

سجل سعر الذهب عيار 18، لقيمة بيع 1,560 جنيه شراء 1,577 جنيه

بورصة الذهب في مصر

سجل سعر الكيلو الذهب، لقيمة بيع 2,080,000 جنيه شراء 2,102,857 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب، بيع 14,560 جنيه شراء 14,720 جنيه

أسعار الذهب اليوم عالميا

كما ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية، عند 0.5 % إلى 1886.19 دولار للأوقية، وارتفعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1889.50 دولار للأوقية.ى 1889.50 دولار للأوقية.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا