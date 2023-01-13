انت الان تتابع خبر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 13 يناير.. مجنونة يا قوطة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، الجمعة الموافق 13 يناير 2023 في الأسواق، بالمقارنة بسعر الخضروات منذ يومين، وكذلك سعر الخضروات والفاكهة أول الأسبوع الحالي، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 4 جنيهات إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والفلفل الرومي والباذنجان البلدي 12 جنيها، والبطاطس 12 جنيها.

وجاء سعر البطاطا 6.5 جنيها، والبسلة 12 جنيها، الفاصوليا 12 جنيها، والفلفل الألوان 20 جنيها، سعر الباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملون 13 جنيهات، والباذنجان العروس 12 جنيها، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والخيار الصوب 12 جنيها

وسعر البرتقال أبو سره أو اليوسفي بين 7.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والجوافة 20 جنيها، والرمان 17.5جنيه، والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 12.5 جنيه، والتفاح الأصفر 25 جنيها، والتفاح الأحمر من 30 جنيها إلى 35 جنيها، والكاكا 20 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

أما سعر البصل الأحمر 9 جنيهات، والبصل الأصفر 9 جنيهات، والفلفل الرومي 14 جنيها، والكوسة 8 إلى 10 جنيهات، البطاطس 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والقلقاس 6.5 جنيه، ورق العنب 60 جنيها، والبامية 60 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وبالنسبة لسعر الكيوي 35 جنيها، والافوكادو 80 جنيها، والخوخ المستورد 35 جنيها، سعر التفاح الاخضر تراوح بين 35 جنيها إلي 40 جنيها، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها، والبرقوق الأسود 40 جنيها