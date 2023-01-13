انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الجمعة 13 يناير.. شوف البلطي وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر السمك اليوم الجمعة، الموافق 13 يناير 2023 في سوق العبور للجملة، وتختلف تلك الأسعار عن سعر السمك منذ يومين، وسعر السمك أول الأسبوع الحالي، ويرصد وقع دوت الخليج تلك الأسعار في هذا التقرير، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر بياض أملس بلدي بين 30 إلى 100 جنيه للكيلو، قراميط شيلان بين 10 إلى 20 جنيها للكيلو، وسمك ثعابين بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

أما سعر سمك مرجان بين 44 إلى 60 جنيها للكيلو، وسمك قشر بياض بين 65 إلى 105 جنيهات للكيلو، وسمك بربون بين 35 إلى 68 جنيها للكيلو.

سعر السمك البلطي اليوم

فيما سجل سعر السمك البلطي 33 إلى 47 جنيها للكيلو والسمك البلطي الأسواني بين 20 إلى 45 جنيها للكيلو، فيليه البلطي بين 30 إلى 170 جنيها للكيلو.

سعر السمك البوري اليوم

كما سجل سعر السمك البوري بين 40 إلى 86 جنيها للكيلو، وسمك دنيس بين 100 إلى 160 جنيها للكيلو، سعر سمك قاروص لوت بين 60 إلى 140 جنيها للكيلو.