انت الان تتابع خبر سعر قنطار القطن اليوم الجمعة 13 يناير.. انخفاض كبير مفرح التجار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر قنطار القطن اليوم، الجمعة الموافق 13 يناير 2023، ويكون ذلك بالمقارنة بأسعار القطن أمس، وأسعار القطن أول الأسبوع، كما يرصد موقع محتوي بلس تلك الأسعار، والتي جاءت بناء على المزادات التي عقدت اليوم، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار في العديد من المناطق، تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

بورصة القطن اليوم الجمعة

حيث سجلت أسعار القطن في الوجه البحري لصنف جيزة 92 عند مستوى 5800 جنيه وما بين 5900 جنيه لصنف جيزة 86، وعند 6375 جنيها لصنف جيزة 94 في الوجه البحري.

حيث تباين سعر قنطار القطن لصنف جيزة 86 بين 5700 جنيه إلى 5800 جنيه في كفر الشيخ والغربية والبحيرة، فيما سجل سعر قنطار صنف جيزة 96 عند 8250 جنيه بدمياط.

أخبار القطن اليوم عاجل

وجدير بالذكر إن سعر فتح المزاد سجل في المزاد الأخير عند 4675 جنيها كسعر افتتاحي لصنف جيزة 94، علما بأن الأسعار سترتفع خلال الأيام القادمة، تزامنا مع تذبذب سعر الدولار خلال الأيام القليلة الماضية.

فيما تعتمد منظومة تداول القطن الجديدة، على زيادة تنافسيتها عالميا، وكشف التجار بأن ارتفاع القطن بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد، المرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي.

أسعار القطن اليوم في الدقهلية

كما تختلف الأسعار حسب زيادة الطلب العالمي على القطن، وصعوده في البورصة العالمية، وأيضا تختلف أنواع القطن التي يتم زراعتها بين أنواع القطع طويل بحري جيزة 94، وزراعة قطن جيزة 97، ويختلف سعر القطن حسب جودته ونوعيته وسعره بين كل منطقة والأخرى.