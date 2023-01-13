انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الجمعة 13 يناير.. الطن مريح في الأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت سعر الذرة اليوم الجمعة، الموافق 13 يناير 2023 في الأسواق المحلية، فيما استقرت أسعار الفول الصويا أيضا، وذلك بالمقارنة بسعر الذرة أول أمس، وسعر الذرة منذ يومين، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وكذلك أسعار الفول الصويا خلال التعاملات اليومية الصباحية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الذرة اليوم