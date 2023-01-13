انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الجمعة 13 يناير.. كيلو البتلو بـ 210 جنيه بالأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم، الجمعة الموافق 13 يناير 20 في الأسواق، بالرغم من ارتفاع سعره الدولار خلال الأيام الماضية، وتكون أسعار اليوم بالمقارنة بأسعار اللحوم منذ يومين، وسعر اللحوم بدء الأسبوع الحالي، وتختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم