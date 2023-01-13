انت الان تتابع خبر سعر الدقيق اليوم الجمعة 13 يناير.. بيعمل ايه بعد زيادة الدولار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدقيق اليوم، الجمعة الموافق 13 يناير 2023 في الأسواق المحلية، ويكون ذلك مقارنة بسعر الدقيق أمس، وسعر الدقيق منتصف الأسبوع الحالي، كما تختلف تلك الأسعار التالية حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها وبالأخص مع زيادة سعر الدولار في البنوك المصرية، جاءت تلك الأسار على النحو التالي.

سعر كيلو الدقيق اليوم

سجل سعر طن الدقيق الفاخر عند 24700 جنيه، وسجل سعر الدقيق بروتين 24 عند 14500 جنيه.

ويتراوح سعر الدقيق من 24 جنيها إلى 26 جنيها للكيلو الجرام الواحد للمعبأ، بينما سعر الدقيق السائب يتراوح من 22 جنيه إلى 24 جنيه للكيلو الجرام الواحد، وسعر طن الردة عند مستوى 9000 جنيه.

سعر الكيلو في معارض أهلا رمضان

فيما تم طرح كيلو الدقيق في معارض أهلا رمضان بأسعار تبدأ من 15 جنيها، وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، كيلو الدقيق على بطاقة التموين بسعر 11 جنيها.

أسعار الدقيق اليوم

سجل سعر طن الدقيق العادي عند 16900 جنيه، كما سجل سعر الدقيق بروتين 27 عند 14650 جنيها.

سعر طن الدقيق اليوم

ويذكر إن الدقيق يعتبر من أشهر السلع الغذائية، حيث استقر سعره اليوم بالرغم من تذبذبه خلال الفترة الماضية، فيما تتأثر تلك الأسعار بالعديد من العوامل التي ينتج عنها ارتفاع للأسعار أو الانخفاض أيضا.