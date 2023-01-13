سعر خط اورنج الجديد في عام 2023.. وهذه أسعار الباقات الشهرية والأسبوعيةسعر خط اورنج الجديد في عام 2023.. وهذه أسعار الباقات الشهرية والأسبوعية

انت الان تتابع خبر سعر خط اورنج الجديد في عام 2023.. وهذه أسعار الباقات الشهرية والأسبوعية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سعر خط اورنج يتساءل عنه عدد كبير من الأشخاص الذين يرغبون في الانتماء إلى عائلة شركة اورانج الشهيرة، فهي تعد من أكبر وأشهر شركات الإتصالات في مصر والوطن العربي، وتقدم الشركة العديد من الخدمات والأنظمة الجديدة المناسبة لجميع العملاء وتعتبر أول شركة في مصر تستخدم الهواتف المحمولة.كما وتقدم Orange خطها الخاص بأرقام ممتازة ومنتظمة وبأسعار وعروض مختلفة تناسب الجميع، كما نقدم العديد من الباقات الشهرية والأسبوعية واليومية بأسعار وعروض ضخمة، ولأن يقوم العديد من عملاء Orange بالبحث عن أسعار Orange Line قبل الشراء، ويقدم هذا التقرير أسعار خط اورنج بالإضافة إلى عروض Orange للأنظمة الأخرى.

سعر خط اورنج لعام 2023

يبلغ سعر خط اورنج Orange الأساسي 80 جنيه مصري بدون تفعيل الباقة.

ولتفعيل باقة Orange B25 فإن سعر الخط 97 جنيه مصري.

إذا قمت بالاشتراك في بافة 30، فإن الخط يكلف 104 جنيه مصري.

لتفعيل الباقة 45 سعر خط اورنج 125 جنيه مصري.

لتفعيل الباقة 70 تكلفة الخط 161 جنيه مصري.

سعر خط اورنج 4G

تنطبق هذه الأسعار على جميع مشغلي شبكات الهاتف المحمول في مصر حيث ارتفعت أسعار خط اورنج بشكل كبير مؤخرًا، وسعر خط اورنج الأساسي 80 جنيهًا مصريًا مقسومة على 61.56 تكلفة تنمية موارد الدولة + 14.98 سعر خط الأساس + 3.46 جنيهاً ضريبة القيمة المضافة سيعطي سعر الخط 80 جنيهًا مصريًا.

أسعار خط Orange Dolphin

يتراوح سعر Orange Dolphin بين 30 و 100 جنيه مصري.

رسوم خط أورانج إيجل

يمكن أن يصل سعر خط Orange Eagle إلى 80 جنيهًا، بينما تتراوح تكلفة الاشتراك في نظام Eagle من 100 جنيه إلى 1000 جنيه.