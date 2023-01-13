انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 13 يناير.. شوف الحديد وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم، الجمعة الموافق 13 يناير 2023 في الأسواق، وذلك لسعري الحديد والأسمنت، فيما تكون تلك الأسعار تسليم أرض المصنع، وغير شاملة لتكلفة النقل والشحن، وتختلف من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى، وتختلف عن سعر مواد البناء منذ يومين، والتي تختلف أيضا عن سعر مواد البناء أول الأسبوع الحالي.

أسعار مواد البناء اليوم