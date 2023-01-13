انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم الجمعة 13 يناير.. طالع لفوق ومحدش بيوقفه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الجمعة، الموافق 13 يناير 2023 في الأسواق المحلية، حيث جاء سعر الكيلو ما بين 53 جنيه و54 جنيه، ويكون ذلك مقارنة لسعر الدواجن منذ أيام، وسعر الدواجن أول الأسبوع الحالي، ويرصد موقع محتوي بلس في هذا التقرير تلك الأسعار، والتي جاءت على النحو، وتختلف حسب سعر المنطقة وحسب سعر التاجر أيضا.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

فيما كشف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، عبد العزيز السيد، بأن تلك الأسعار تختلف حسب المنطقة وأيضا ما بين ومحل وأخر، وجاء سعر كيلو الأوراك عند 65 جنيه للكيلو الواحد.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

كما تراوح سعر كيلو البانية بين 120 جنيه و130 جنيه، أما أسعار الدواجن الساسو بلغت عند 59 جنيه، فيما جاءت أسعار الكتاكيت اليوم ما بين 11 جنيه و14 جنيه، وذلك حسب بيان شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة

فيما جاءت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 58 جنيه و60 جنيه للكيلو، وتبدأ أسعار الرومي اليوم من 75 جنيه إلى 85 جنيه للكيلو في السوق المحلية، واستقرت أسعار البط اليوم عند 65 جنيه و75 جنيه للكيلو.