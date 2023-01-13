انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 13 يناير.. شوفي وصلت لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة، الموافق 13 يناير 2023 في الأسواق، وجاء ذلك حسب ما أعلنه عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ويكون ذلك مقارنة لسعر كرتونة البيض منذ يومين، وسعرها أول الأسبوع الحالي، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

وجاءت سعر كرتونة البيض عند 82 جنيه للطبق في المزرعة، كما تختلف تلك الأسعار حسب تكلفة النقل، وأيضا حسب المنطقة والأخرى، أما سعر البيض البلدي جاء عند 90 جنيه للكرتونة.

فيما جاءت أسعار البيض للمستهلك عند 88 جنيه للطبق الأبيض، وجاءت أسعار البيض الأحمر عند 82 جنيه للطبق، وتراوح سعر كرتونة البيض عند حوالي 90 جنيه للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

وسجلت أسعار كيلو الأوراك عند 65 جنيه، كما تراوحت أسعار الكتاكيت ما بين 11 جنيه إلى 14 جنيه، حسب تكلفة النقل.

حيث جاء سعر كيلو الرومي ما بين 75 جنيه و85 جنيه، كما تراوح سعر كيلو البانية بين 120 جنيه و135 جنيه، فيما جاءت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 58 جنيه و60 جنيه للكيلو.