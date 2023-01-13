انت الان تتابع خبر لو معاك 200 ألف جنيه.. احسب أرباحك من وديعة الشهر بـ بنك مصر والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن بنك مصر أنه بدءًا من يناير الجاري، سيتم اعتماد أسعار الفائدة الجديدة على الودائع، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بزيادة سعر الإيداع والإقراض لـ16.25% و17.25% بنسبة 3%.
أسعار الفائدة الجديدة
إذا كان مبلغ الوديعة 200 ألف جنيه، فستكون أسعار الفائدة الجديدة كالتالي:
- من 7 أيام إلى 15 يومًا: نسبة الفائدة 3.875%.
- من 15 يومًا إلى شهر: نسبة الفائدة 4.375% أي 8 آلاف جنيه.
- من شهر إلى شهرين: نسبة الفائدة 5.375%.
- من شهرين إلى 3 أشهر: نسبة الفائدة 5.375%.
- من 3 أشهر إلى 6 أشهر: نسبة الفائدة 5.125%.
- من 6 أشهر إلى سنة: نسبة الفائدة 4.875%.
- من سنة إلى سنتين: نسبة الفائدة 5.125%.
- من سنتين إلى 3 سنوات: نسبة الفائدة 6.625%.
- من 3 سنوات إلى 5 سنوات: نسبة الفائدة 6.625%.
- من 5 سنوات إلى 7 سنوات: نسبة الفائدة 6.625%.
الجدير بالذكر أن بنكا مصر والأهلي، كانا قد طرحا شهادات بسعر فائدة 22.5%، يحصل صاحبها على عائد شهري، وسعر فائدة 25% يحصل صاحبها على عائد سنوي لمدة عام.