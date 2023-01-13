لو معاك 200 ألف جنيه.. احسب أرباحك من وديعة الشهر بـ بنك مصر

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رياض - احمد صلاح - أعلن بنك مصر أنه بدءًا من يناير الجاري، سيتم اعتماد أسعار الفائدة الجديدة على الودائع، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بزيادة سعر الإيداع والإقراض لـ16.25% و17.25% بنسبة 3%.

أسعار الفائدة الجديدة