انت الان تتابع خبر أسعار الأجهزة الكهربائية توشيبا العربي اليوم.. خصومات هائلة على الشاشات بمناسبة العام الجديد 2023 والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في مقال اليوم سنتحقق من أسعار الأجهزة الكهربائية توشيبا العربي اليوم أسعار للعام 2023 اليوم، كما سوف نذكر لكم أسعار جميع الأجهزة المنزلية مثل الشاشات والثلاجات والغسالات والسخانات والمكانس الكهربائية والبوتوجازات والخلاطات وأفران الميكروويف ومبردات المياه والمجمدات والشفاطات والمكاوي والمراوح والعديد من الأجهزة الأخرى الذي لا يستغنى عنها أي منزل عصري.
أسعار الأجهزة الكهربائية توشيبا العربي اليوم
من المعروف أن شركة توشيبا العربي واحدة من أفضل الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع كافة الأجهزة الكهربائية، حيث تضم مجموعة العربي مجموعة من الشركات ذات الشهرة العالمية والمعروفة بجودتها العالية مثل Sharp و Hoover و Candy و Tornado و Hitachi و La Germania و Heller و Tiger و Sony، وفيما يلي قائمة تضم أسعار الأجهزة الكهربائية توشيبا العربي اليوم للعام 2023، تابعوا معنا:
اسعار ثلاجات توشيبا عربي 2023
- ثلاجة نو فروست سعة 296 لترًا من توشيبا، موديل GR-EF31-SL، متوفرة باللون الفضي مقابل 9290 جنيه مصري.
- ثلاجة نو فروست سعة 304 لترًا من توشيبا، موديل GR-EF33-T-S، متوفرة باللون الفضي مقابل 9،675 جنيه مصري.
- ثلاجة نو فروست سعة 350 لترًا من توشيبا، موديل GR-EF37-S، متوفرة باللون الفضي مقابل 10495 جنيه مصري.
- ثلاجة توشيبا نو فروست سعة 351 لتر، موديل GR-EFV45-G، متوفرة باللون الذهبي مقابل 11،795 جنيه مصري.
- ثلاجة توشيبا نو فروست سعة 355 لترًا، موديل GR-EF40P-T-C، متوفرة باللون الفضي مقابل 11555 جنيه مصري.
- ثلاجة نو فروست سعة 359 لترًا من توشيبا، رقم الموديل GR-EF46Z-N، متوفرة باللون الفضي مقابل 13470 جنيه مصري.
- ثلاجة توشيبا نوفروست 395 لتر موديل GR-EF51GZ-XK لونها أسود بأبواب زجاجية وتبلغ تكلفتها 16،840 جنيه مصري.
أسعار غسالات توشيبا العربي 2023
- غسالة Toshiba Top 17kg الأوتوماتيكية، رقم الموديل AEW-DC1700SUP (DS)، متوفرة باللون الفضي مقابل 13229 جنيه مصري.
- غسالة توشيبا الأوتوماتيكية الأعلى سعة 15 كجم، موديل رقم AEW-DC1500SUP (SS)، متوفرة باللون الفضي بسعر 12.509 جنيه مصري.
- غسالة توشيبا الأوتوماتيكية الأعلى سعة 13 كجم، موديل رقم AEW-DC1300SUP (SS)، متوفرة باللون الفضي بسعر 11،499 جنيه مصري.
- غسالة توشيبا الأوتوماتيكية سعة 11 كجم، موديل رقم AEW-E1150SUP، أبيض، متوفرة بسعر 8879 جنيه مصري.
- غسالة توشيبا الأوتوماتيكية Top 10kg، رقم الموديل AEW-E1050SUP، أبيض، متوفرة بسعر 8429 جنيه مصري.
- غسالة توشيبا الأوتوماتيكية الأعلى سعة 8 كجم، موديل رقم AEW-8460SP، متوفرة باللون الأبيض مقابل 5999 جنيه مصري.
- غسالة توشيبا نصف الأوتوماتيكية سعة 12 كجم، موديل VH-1210S، متوفرة باللون الأبيض مقابل 4619 جنيه مصري.
- غسالة توشيبا نصف أوتوماتيكية سعة 10 كيلو جرام، موديل VH-1000، أبيض، تباع بسعر 4159 جنيه مصري.
- غسالة توشيبا نصف أوتوماتيكية، سعة 7 كيلو جرام، موديل VH-720، متوفرة باللون الأبيض مقابل 3639 جنيه مصري.
أسعار الديب فريزر توشيبا العربي 2023
- ديب فريزر توشيبا 4 أدراج 185 لتر نو فروست رقم الموديل GF-18H-G متوفر باللون الذهبي بسعر 10.360 جنيه مصري.
- ديب فريزر توشيبا 4 أدراج 185 لتر نو فروست رقم الموديل GF-18H-S متوفر باللون الفضي بسعر 10.370 جنيه مصري.
- ديب فريزر توشيبا 5 أدراج 223 لتر نو فروست رقم الموديل GF-22H-S متوفر باللون الفضي بسعر 11920 جنيه مصري.
- ديب فريزر توشيبا 5 أدراج، 223 لترًا، نوفروست، رقم الموديل GF-22H-G، متوفر باللون الذهبي مقابل 11910 جنيه مصري.
أسعار مكانس توشيبا 2023
- المكنسة الكهربائية من توشيبا بقوة 1600 واط، موديل VC-EA100CV، متوفرة باللون الأحمر مقابل 2089 جنيه مصري.
- المكنسة الكهربائية من توشيبا بقدرة 1800 وات، موديل VC-EA1800SE، متوفرة باللون الأحمر مقابل 2489 جنيه مصري.
- المكنسة الكهربائية من توشيبا بقدرة 2500 وات، موديل VC-EA300، متوفرة باللون الأحمر مقابل 4،405 جنيه مصري.
أسعار شفاطات توشيبا العربي 2023
- شفاط توشيبا مقاس 20 سم × 20 سم، رقم الموديل VRH20J10، متوفر باللون الأزرق مقابل 595 جنيه مصري.
- شفاط مطبخ توشيبا، 25 سم × 25 سم، رقم الموديل VRH25J10U، متوفر باللون الأزرق، 615 جنيه مصري.
- شفاط مطبخ Toshiba مقاس 30 سم × 30 سم، رقم الموديل VRH30J10U، متوفرة باللون الأزرق مقابل 635 جنيه مصري.
أسعار شاشات عرض التلفزيون توشيبا العربي 2023
- يبلغ سعر شاشة توشيبا الذكي 75 بوصة موديل 75U7950EA-S بدقة 4K 19999 جنيه مصري بدلًا من 27.540 جنيه مصري.
- يبلغ سعر شاشة عرض التلفزيون الذكي 4K مقاس 65 بوصة من توشيبا 65U5965EA 14999 جنيه مصري بدلاً من 17،850 جنيه مصري.
تلفزيون توشيبا الذكي 55 بوصة، رقم الموديل 55U7950EA-S، دقة 4K، 13.565 جنيه مصري.
- توشيبا تلفزيون سمارت 50 بوصة، موديل رقم 50U7950EA-S، دقة 4K، السعر 11.730 جنيه مصري.
- تلفزيون توشيبا الذكي مقاس 43 بوصة بدقة 4K، موديل رقم 43U5965EA، بسعر 8399 جنيه مصري بدلاً من 9435 جنيه مصري.
- شاشة Toshiba العادية مقاس 43 بوصة بدقة FHD، موديل رقم 43L3965EA، تزن 6899 رطلاً بدلاً من 7395 جنيه مصري.
- تلفزيون توشيبا الذكي 32 بوصة عالي الدقة، موديل رقم 32V35KV، بسعر 4199 جنيه مصري بدلاً من 4995 جنيه مصري.
- تبلغ تكلفة تلفزيون توشيبا العادي عالي الدقة مقاس 32 بوصة، رقم الموديل 32L3965EA، 3799 جنيه مصري بدلاً من 4385 جنيه