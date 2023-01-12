انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الخميس 12 يناير.. كيلو المفروم وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حافظت أسعار اللحوم اليوم، الخميس الموافق 12 يناير 2023 على استقرارها في الأسواق، وذلك بالرغم من تذبذب سعره الدولار تجاه الارتفاع منذ يوم أمس، وتكون أسعار اليوم بالمقارنة بأسعار اللحوم أول أمس، وسعر اللحوم منتصف الأسبوع الحالي، وتختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم