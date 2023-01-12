أسعار اللحوم اليوم الخميس 12 يناير.. كيلو المفروم وصل لكام؟

رياض - احمد صلاح - حافظت أسعار اللحوم اليوم، الخميس الموافق 12 يناير 2023 على استقرارها في الأسواق، وذلك بالرغم من تذبذب سعره الدولار تجاه الارتفاع منذ يوم أمس، وتكون أسعار اليوم بالمقارنة بأسعار اللحوم أول أمس، وسعر اللحوم منتصف الأسبوع الحالي، وتختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.
أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم الكندوز بين 200 و220 جنيه للكيلو.
سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 200 جنيه إلى 220 جنيه.
أسعار كيلو الكبدة البلدي ما بين 160 جنيها و180 جنيها.اسعار الاستيك والبفتيك تراوحت بين 160 جنيها و170 جنيها.
أسعار اللحوم المجمدة اليوم
سعر كيلو اللحم المجمد البرازيلي من 90 جنيها إلى 100 جنيه.
وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها.
أسعار كيلو اللحوم المفرومة تراوحت ما بين 130 جنيها و180 جنيها.
سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي 110 جنيها إلى 135 جنيها.
سعر كيلو السجق 120 جنيه، كيلو الكبدة 135 جنيها.
سعر اللحم البرازيلي اليوم
أسعار كيلو اللحوم الجملي تبدأ من 150 جنيها إلى 170 جنيها.
أسعار كيلو كباب الحلة تتراوح ما بين 160 جنيها و200 جنيه.
أسعار اللحوم الضاني ما بين 180 جنيها و210 جنيهات.
أسعار السجق البلدي تراوحت بين 150 جنيها و160 جنيها.
أسعار كيلو الكبدة الضأن ما بين 170 جنيها و200 جنيه.
أسعار عرق التربيانكو تراوحت بين 150 جنيها و170 جنيها.