انت الان تتابع خبر عاجل| ارتفاع سعر الدولار الآن.. صعود العملات في البنك الأهلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت منذ قليل أسعار الدولار الآت، أمام الجنيه المصري، بعد أن استقر في بداية التعاملات وحافظ على سعر إلا أنه عاد للارتفاع من جديد، كما ارتفعت أيضا أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري منذ قليل

سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك الأهلي

سجل سعر للشراء 30، وللبيع 30.05

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو للشراء 32.259 وللبيع 32.3759

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سعر الجنيه الاسترليني للشراء 36.402، وللبيع 36.5709

الدولار الكندي اليوم

سجل للشراء 22.3081، وللبيع 22.3953

الكرون الدنماركي

شراء 4.3371، وبيع 4.3531

الكورن النرويجي

سجل شراء 2.9903، وبيع 3.0112

الكرونا السويدي

شراء 2.8565، بيع 2.876

الفرنك السويسري الآن

شراء 32.1165، بيع 32.3014

الين الياباني اليوم

شراء 22.6449،بيع 22.8743

سعر الدولار الأسترالي

شراء 20.664، بيع 20.8066

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

سعر شراء الدينار الكويتي 94.8467،بيع 98.2829

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الآن

سعر الريال السعودي للشراء 7.9761،سعر الريال السعودي للبيع 8.0005

الدرهم الإماراتي الآن

شراء 8.1728،وبيع 8.1815

سعر الدينار البحرينى

شراء 77.5194،وبيع 79.7167

سعر الريال العماني

شراء 76.1421،بيع 78.0519

سعر الريال القطري الآن

شراء 7.6923،بيع 8.2252

سعر الدينار الأردنى

سعر شراء الدينار الأردني 41.7246، بيع الدينار الأردني 42.3418