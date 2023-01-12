عاجل| ارتفاع سعر الدولار الآن.. صعود العملات في البنك الأهلي

رياض - احمد صلاح - ارتفعت منذ قليل أسعار الدولار الآت، أمام الجنيه المصري، بعد أن استقر في بداية التعاملات وحافظ على سعر إلا أنه عاد للارتفاع من جديد، كما ارتفعت أيضا أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري منذ قليل
سجل سعر للشراء 30، وللبيع 30.05
سعر اليورو اليوم
سعر اليورو للشراء 32.259 وللبيع 32.3759
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
سعر الجنيه الاسترليني للشراء 36.402، وللبيع 36.5709
الدولار الكندي اليوم
سجل للشراء 22.3081، وللبيع 22.3953
الكرون الدنماركي
شراء 4.3371، وبيع 4.3531
الكورن النرويجي
سجل شراء 2.9903، وبيع 3.0112
الكرونا السويدي
شراء 2.8565، بيع 2.876
الفرنك السويسري الآن
شراء 32.1165، بيع 32.3014
الين الياباني اليوم
شراء 22.6449،بيع 22.8743
سعر الدولار الأسترالي
شراء 20.664، بيع 20.8066
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري
سعر شراء الدينار الكويتي 94.8467،بيع 98.2829
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الآن
سعر الريال السعودي للشراء 7.9761،سعر الريال السعودي للبيع 8.0005
الدرهم الإماراتي الآن
شراء 8.1728،وبيع 8.1815
سعر الدينار البحرينى
شراء 77.5194،وبيع 79.7167
سعر الريال العماني
شراء 76.1421،بيع 78.0519
سعر الريال القطري الآن
شراء 7.6923،بيع 8.2252
سعر الدينار الأردنى
سعر شراء الدينار الأردني 41.7246، بيع الدينار الأردني 42.3418