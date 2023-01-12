انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الخميس 12 يناير.. الطن نزل لتحت “يافرحة التجار”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت سعر الذرة اليوم الخميس، الموافق 12 يناير 2023 في الأسواق المحلية، فيما تباينت أسعار الفول الصويا أيضا، وذلك بالمقارنة بسعر الذرة أمس، وسعر الذرة أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وكذلك أسعار الفول الصويا خلال التعاملات اليومية الصباحية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الذرة اليوم