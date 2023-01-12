مال وأعمال

سعر الذرة اليوم الخميس 12 يناير.. الطن نزل لتحت “يافرحة التجار”

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رياض - احمد صلاح - انخفضت سعر الذرة اليوم الخميس، الموافق 12 يناير 2023 في الأسواق المحلية، فيما تباينت أسعار الفول الصويا أيضا، وذلك بالمقارنة بسعر الذرة أمس، وسعر الذرة أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج  في هذا التقرير تلك الأسعار، وكذلك أسعار الفول الصويا خلال التعاملات اليومية الصباحية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الذرة اليوم

سجلت أسعار الذرة أرجنتيني عند مستوى 13900 جنيه للطن الواحد

بينما سجلت أسعار الذرة برازيلي عند مستوى 13900 جنيه للطن الواحد

سعر الذرة الصفراء اليوم

فيما سجلت أسعار إردب الذرة الرفيعة محلى عند مستوى 1850 جنيه للطن الواحد

وسجلت أسعار الذرة أوكراني عند مستوى 13600 جنيه للطن الواحد

أسعار الذرة اليوم

وسجلت أسعار إردب الذرة الشامية عند مستوى 1850 جنيه للطن الواحد

كما سجلت أسعار الذرة كورن فلاك عند مستوى 14500 جنيه للطن الواحد

أسعار الفول الصويا اليوم

سجلت أسعار بذرة الصويا SB مستورد عند مستوى 33000 جنيه للطن الواحد

بينما سجل كسب صويا محلى 44% عند مستوى 30500 جنيه للطن الواحد

وسجلت أسعار صويا 46% محلى عند مستوى 31000 جنيه للطن الواحد

فيما سجلت أسعار صويا فول فات مستورد عند مستوى 34000 جنيه للطن الواح

وسجلت أسعار صويا فول فات عند مستوى 29100 جنيه للطن الواحد

كما سجلت أسعار الصويا هاي فات 43% عند مستوى 27700 جنيه للطن الواحد

وسجلت أسعار صويا هاي فات 43% عند مستوى 21900 جنيه للطن الواحد

 
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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