سعر الذرة اليوم الخميس 12 يناير.. الطن نزل لتحت “يافرحة التجار”

رياض - احمد صلاح - انخفضت سعر الذرة اليوم الخميس، الموافق 12 يناير 2023 في الأسواق المحلية، فيما تباينت أسعار الفول الصويا أيضا، وذلك بالمقارنة بسعر الذرة أمس، وسعر الذرة أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وكذلك أسعار الفول الصويا خلال التعاملات اليومية الصباحية، والتي جاءت على النحو التالي.
سعر الذرة اليوم
بينما سجلت أسعار الذرة برازيلي عند مستوى 13900 جنيه للطن الواحد
سعر الذرة الصفراء اليوم
فيما سجلت أسعار إردب الذرة الرفيعة محلى عند مستوى 1850 جنيه للطن الواحد
وسجلت أسعار الذرة أوكراني عند مستوى 13600 جنيه للطن الواحد
أسعار الذرة اليوم
وسجلت أسعار إردب الذرة الشامية عند مستوى 1850 جنيه للطن الواحد
كما سجلت أسعار الذرة كورن فلاك عند مستوى 14500 جنيه للطن الواحد
أسعار الفول الصويا اليوم
سجلت أسعار بذرة الصويا SB مستورد عند مستوى 33000 جنيه للطن الواحد
بينما سجل كسب صويا محلى 44% عند مستوى 30500 جنيه للطن الواحد
وسجلت أسعار صويا 46% محلى عند مستوى 31000 جنيه للطن الواحد
فيما سجلت أسعار صويا فول فات مستورد عند مستوى 34000 جنيه للطن الواح
وسجلت أسعار صويا فول فات عند مستوى 29100 جنيه للطن الواحد
كما سجلت أسعار الصويا هاي فات 43% عند مستوى 27700 جنيه للطن الواحد
وسجلت أسعار صويا هاي فات 43% عند مستوى 21900 جنيه للطن الواحد