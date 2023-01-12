انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الخميس 12 يناير.. الطن بكام بعد زيادة الدولار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار الأعلاف اليوم الخميس، الموافق 12 يناير 2023 في الأسواق المحلية، فيما تباينت أيضا أسعار خامات الأعلاف وأسعار أعلاف الدواجن أيضا، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف أول أمس، ويرصد الآن في هذا التقرير موقع دوت الخليج تلك الأسعار، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم