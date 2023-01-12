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أسعار الأعلاف اليوم الخميس 12 يناير.. الطن بكام بعد زيادة الدولار

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رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار الأعلاف اليوم الخميس، الموافق 12 يناير 2023 في الأسواق المحلية، فيما تباينت أيضا أسعار خامات الأعلاف وأسعار أعلاف الدواجن أيضا، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف أول أمس، ويرصد الآن في هذا التقرير موقع دوت الخليج تلك الأسعار، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم

فيما سجل طن العلف بادي نامي عند مستوى 20800 جنيه للطن الواحد

وسجل أسعار العلف بياض 18% عند مستوى 20200 جنيه للطن الواحد

كما سجل أسعار العلف بياض 17% عند مستوى 17400 جنيه للطن الواحد

وسجل سعر طن بياض 16% عند مستوى 17300 جنيه للطن الواحد

وأيضا سجل سعر علف بياض 14% عند مستوى 17000 جنيه الواحد

أسعار خامات الأعلاف اليوم

سجلت أسعار كسب عباد +36% عند مستوى 17000 جنيه للطن الواحد

بينما سجل أسعار جيلوتين مستورد عند مستوى 40000 جنيه للطن الواحد

وقد سجلت أسعار جيلوتين محلى عند مستوى 39000 جنيه للطن الواحد

بينما سجلت أسعار الردة بران محلى عند مستوى 8600 جنيه للطن الواحد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

وسجل أسعار النخالة الخشنة عند مستوى 9200 جنيه للطن الواحد

وقد سجل أسعار حمل تبن عند مستوى 400 جنيه للطن الواحد

سجل أسعار العلف بادي 23% عند مستوى 21500 جنيه للطن الواحد

بينما سجل أسعار العلف نامي 21% عند مستوى 21400 جنيه للطن الواحد

وسجل أسعار العلف ناهي 19% عند مستوى 21300 جنيه للطن الواحد

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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