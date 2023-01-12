انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الخميس 12 يناير.. ارتفاع الجرام مجنن التجار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت سعر الفضة اليوم الخميس، الموافق 12 يناير 2023، وذلك بالمقارنة بسعر الفضة أمس، وسعر الفضة أول أمس، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية الصباحية، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم