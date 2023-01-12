انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك.. الأعلى في العالم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 12 يناير 2023، على ارتفاعه أمام الجنيه المصري، بعد القفزة الكبيرة أمس، لتستقر أسعار الصرف بداية التعاملات الصباحية في البنوك والمصارف مقارنة بـ سعر الدينار الكويتي أمس، لا سيما وأن العملة الكويتية، هي الأكثر سعرا بين العملات، وبعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في البنوك، كسرت حاجز 95 جنيها.

سعر الدينار الكويتي