انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه.. المعتمرين زعلانين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصل سعر الريال السعودي اليوم ثباته على أخر ارتفاع له أمس بعد زيادة أسعار العملات، على رأسها زيادة أسعار الدولار الأمريكي مساء أمس الأربعاء 11 يناير 2023، ويواصل الريال، استقرارا، مع بداية اليوم الخميس، مقارنة ببداية التداول المباشر للبنوك المصرية اليوم، ومقارنة سعر الريال السعودي أمس،.

سعر الريال السعودي بالمصري

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 12 يناير، في البنوك المصرية والمصارف، وفي السوق الموازية:

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس ثباتا دون أي تغير جديد مقارنة بآخر سعر له ليلة أمسِ الأربعاء، في ظل اضطراب أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ورفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري 3%.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء، اضطرابا بعد ارتفاعه في البنوك، مت جعل هناك تراجع في الطلب على العملة السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.