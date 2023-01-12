انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني بالمصري الخميس.. “محدش قادر عليه”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - صعد سعر الجنيه الاسترليني خلال الساعات الماضية بشكل كبير، مقارنة بسعره أمس، وفي ظل ارتفاع أسعار العملات أمام الجنيه المصري، حيث شهد صباح اليوم، الخميس 12-1-2023، تباينا أمام الجنيه المصري، مقارنة بـ سعر الجنيه الاسترليني أمس، على خلفية ارتفاع سعر الدولار وغالبية العملات أمام الجنيه المصري صباح اليوم، بعد قرار البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 3% نهاية العام الماضي.

سعر الجنيه الاسترليني في السوق السوداء

ثبت سعر الجنيه الاسترليني، أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس على ارتفاعه مقارنة بأسعار أمسِ مع بداية التعاملات في البنوك اليوم على الموقع الإلكتروني للبنوك، والتداول المباشر.

تراجع أسعار الاسترليني في السوق السوداء، خاصة في سعر الجنيه الاسترليني، أمام الجنيه المصري، بعد حالة الارتفاع الكبيرة في سعر الصرف للعملات، وتراجع حركة البيع والشراء من قبل المواطنين، ليقل الإقبال على الشراء.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.20 جنيها للشراء و38.20 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل نحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

شهد نحو 38.55 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي

حقق نحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB

سجل نحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

طرح نحو 38.75 جنيها للشراء و38.80 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس

سجل نحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.