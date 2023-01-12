أسعار العملات اليوم أمام الجنيه الخميس.. “الكويتي والاسترليني ركبا الصاروخ”

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار العملات اليوم الخميس 12-1-2023 ثباتها على آخر ارتفاع لها أمام الجنيه المصري، أمس، الذي حذث بشكل مفاجىء، لتسجل في بداية التعاملات الصباحية اليوم، تباينا، مقارنة بـ أسعار العملات أمس، وفي الوقت الذي يشهد تراجع أسعار العملات في السوق السوداء بعد رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3%.
أسعار العملات اليوم
سعر العملات في السوق السوداء اليوم
شهدت أسعار العملات اليوم في السوق السوداء، هبوطا في السعر بسبب عزوف المواطنين عن البيع والشراء، بسبب ارتفاع أسعار العملات في البنوك الرسمية ووصولها لسعر قياسي.
أسعار الصرف الرسمية
أسعار العملات الأجنبية
الكرونا السويدي
شراء 2.8621، وبيع 2.8861
الفرنك السويسري اليوم
شراء 32.4275، وبيع 32.5874
الين الياباني الآن
شراء 22.5629، وبيع 22.7152
الدولار الكندي الآن
شراء 22.2809، وبيع 22.3664
الكرون الدنماركي
شراء 4.319، وبيع 4.339
الكورن النرويجي
شراء 2.9896، وبيع 3.0113
الدولار الأسترالي الآن
شراء 20.6206، وبيع 20.775
أسعار العملات العربية
الدرهم الإماراتي اليوم
شراء 8.1592، وبيع 8.1679
الدينار البحرينى
شراء 77.3902، وبيع 79.5756
الريال العماني
شراء 76.0152، وبيع 77.9221
الريال القطري الآن
شراء 7.6795، وبيع 8.1967
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه
سعر شراء الدينار الكويتي 94.6706، وبيع98.0905
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه
سعر الريال السعودي للشراء 7.9628، وللبيع 7.9898
الدينار الأردنى
سعر شراء الدينار الأردني 41.6551، وسعر بيع الدينار الأردني 42.2714