انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم أمام الجنيه الخميس.. “الكويتي والاسترليني ركبا الصاروخ”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار العملات اليوم الخميس 12-1-2023 ثباتها على آخر ارتفاع لها أمام الجنيه المصري، أمس، الذي حذث بشكل مفاجىء، لتسجل في بداية التعاملات الصباحية اليوم، تباينا، مقارنة بـ أسعار العملات أمس، وفي الوقت الذي يشهد تراجع أسعار العملات في السوق السوداء بعد رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3%.

أسعار العملات اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر العملات اليوم أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 12 يناير 2023، في البنوك العاملة في السوق المصري وفي السوق

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