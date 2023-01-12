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أسعار العملات اليوم أمام الجنيه الخميس.. “الكويتي والاسترليني ركبا الصاروخ”

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رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار العملات اليوم الخميس 12-1-2023  ثباتها على آخر ارتفاع لها أمام الجنيه المصري، أمس، الذي حذث بشكل مفاجىء،  لتسجل في بداية التعاملات الصباحية اليوم، تباينا، مقارنة بـ أسعار العملات أمس، وفي الوقت الذي يشهد تراجع  أسعار العملات في السوق السوداء بعد رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3%.

أسعار العملات اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر العملات اليوم أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 12 يناير 2023، في البنوك العاملة في السوق المصري وفي السوق
الموازية:

سعر العملات في السوق السوداء اليوم

شهدت أسعار العملات اليوم في السوق السوداء، هبوطا في السعر بسبب عزوف المواطنين عن البيع والشراء، بسبب ارتفاع أسعار العملات في البنوك الرسمية ووصولها لسعر قياسي.

أسعار الصرف الرسمية

شهدت أسعار الصرف الرسمية للعملات أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري ارتفاعا وجاءت كالتالي:
 

أسعار العملات الأجنبية

الكرونا السويدي

شراء 2.8621، وبيع 2.8861

الفرنك السويسري اليوم

شراء 32.4275، وبيع 32.5874

الين الياباني الآن

شراء 22.5629، وبيع 22.7152

الدولار الكندي الآن

شراء 22.2809، وبيع 22.3664

الكرون الدنماركي

شراء 4.319، وبيع 4.339

الكورن النرويجي

شراء 2.9896، وبيع 3.0113

الدولار الأسترالي الآن

شراء 20.6206، وبيع 20.775

أسعار العملات العربية

الدرهم الإماراتي اليوم

شراء 8.1592، وبيع 8.1679

الدينار البحرينى

شراء 77.3902، وبيع 79.5756

الريال العماني

شراء 76.0152، وبيع 77.9221

الريال القطري الآن

شراء 7.6795، وبيع 8.1967

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه

سعر شراء الدينار الكويتي 94.6706، وبيع98.0905

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي للشراء 7.9628، وللبيع 7.9898

الدينار الأردنى

سعر شراء الدينار الأردني 41.6551، وسعر بيع الدينار الأردني 42.2714

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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