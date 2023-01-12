انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم بعد زيادة الدولار.. البوري ولع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وصلت أسعار الأسماك اليوم الخميس 12 يناير 2023، إلى استقرار ملحوظ، بعد ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، ما أثر على الأسماك أمس، لكن سرعان ما عادت الأسعار إلى التباين مع بداية التداول وفتح المزاد العلني بالعبور، حيث ثبت خلال سعر السمك البوري، وغالبية الأصناف الشعبية، بعد ارتفاع في بعض الأصناف صباح أمسِ.

أسعار السمك اليوم البلطي

ثبتت أسعار الأسماك اليوم الخميس 12 يناير في غالبية الأصناف الشعبية، مع استقرار كبير في حركة البيع والشراء، لذا يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر السمك اليوم في سوق العبور اليوم.

يباع سعر السمك البلطي، صباح اليوم الخميس تباينا فسجل 23 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور.

سجل البلطي للمستهلك من 25 إلى 40 جنيهًا.

سجل البلطي متوسط الحجم من 45 إلى 70 جنيهًا للمستهلك.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

طرح سمك قشر البياض اليوم نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر كرتونة السمك المجمد

وصل سعر كيلو السمك المجمد إلى نحو 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو جملة.

سعر السمك البوري اليوم

شهد سعر السمك البوري اليوم نحو 70 جنيها للكيلو، في سوق العبور.

طرح للمستهلك من 75 إلى 90 جنيهًا.

طرح الحجم الصغير ما بين 45 إلى 60 جنيها للمستهلك.

أسعار الجمبري اليوم

طرح كيلو الجمبري اليوم من 160 حتى 400 جنيه للكيلو الواحد في سوق العبور.

سعر سمك الدنيس

سجل سعر السمك الدنيس من 110 إلى 190 جنيهًا في الكيلو الواحد.