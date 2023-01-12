انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم الخميس بعد ارتفاع الدولار.. “الفرخة البلدي نار” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الدواجن اليوم ارتفاعها بشكل كبير، بعد زيادة أسعار الدولار وباقي العملات أمام الجنيه المصري، ويواصل غالبية المواطنين المدة الحالية آمالهم في تراجع الأسعار لا سيما وأن سعر الدواجن وصل إلى مستويات قياسية، مقارنة بنهاية العام الماضي، حيث شهدت بورصة الدواجن اليوم الخميس 12 يناير، ارتفاعا كبيرًا.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الخميس 12 يناير 2023، في أسواق مصر بجميع المحافظات، سواء سعر البيع جملة وللمستهلك:

سجلت أسعار الدواجن اليوم، ارتفاعا كبيرًا مقارنة بـ أسعار أمسِ، حيث شهد سعر الفراخ البلدي والفراخ البيضاء والساسو صعودا كبيرا صباح الخميس.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

سجلت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس 12 يناير، اضطرابا كبيرا بعد حالة الثبات المدة الماضية، وتحديدا في ديسمبر الماضي، في ظل تراجع حركة البيع والشراء بعد التغيرات الكبيرة والارتفاع في جميع الأنواع بشكل قياسي.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

سجلت سعر الدواجن البيضاء اليوم ارتفاعا قياسيا، حيث سجلت ما بين 45 جنيهًا إلى 50 جنيها للكيلو في المزرعة وسجل من 51إلى 65 جنيها للمستهلك بزيادة كبيرة وتاريخية.

سعر البانيه اليوم

ارتفع سعر كيلو البانية اليوم ليصل ما بين 120 و140 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم

شهدت بين 35 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

تباع للمستهلك من 65 جنيهًا وتصل إلى75 جنيهًا للمستهلك، وتباع بـ 55 جنيها جملة على الأقل.

بورصة الكتاكيت اليوم

ارتفع سعر الكتكوت الساسو اليوم شهد من 5 حتى 20 جنيها.

ارتفع الكتكوت الأبيض بـ 10 جنيهات

أسعار الفراخ الساسو

ارتفعت أسعار الساسو اليوم لتصل إلى سعر ـ55 جنيهًا في المزرعة، وارتفعت للمستهلك لتسجل بداية من 60 جنيهًا حتى 70 جنيها.