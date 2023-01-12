انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الخميس بعد ارتفاع الدولار.. “بقت بيضة دهب” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 12 يناير 2023، ارتفاعا، مقارنة بـ أسعار البيض أمسِ، في السوق المصري بمختلف المحافظات، حيث شهدت أسعار البيض تذبذبا كبيرًا تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار أمس، وسجلت ارتفاعات قياسية، ليحدث اضطراب في الأسعار بشكل كبير.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

سجلت سعر كرتونة البيض اليوم، اضطرابا وتذبذبا مقارنة بسعر أمسِ، إذ طرحت سعر الكرتونة بـ 75 جنيهًا إلى 90 جنيهًا للمستهلك في الأسواق المختلفة وتزيد حسب الأماكن حسب الحجم والجودة بعد ارتفاع الدولار مساء أمس.

سجلت سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في المزرعة بنحو 75 جنيهًا.

وتباع للمستهلك ما بين 85 إلى 90 جنيها.

كما طرحت في منافذ التموين ما بيت 70 إلى 75 جنيها.

سعر البيض البلدي في السوق

شهد سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الخميس من 80 إلى 95 جنيها للمستهلك.

سجل في المزرعة بداية من 75 جنيهًا وتصل إلى 83 جنيها.