انت الان تتابع خبر أسعار الحديد اليوم نار.. والأسمنت يقفز بعد ارتفاع الدولار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الحديد اليوم والأسمنت، بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 12 يناير 2023، تذبذبا كبيرًا، بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري مساء أمس، وبعد أن شهدت المدة الماضية حالة من التراجع في مواد البناء، خاصة في سعر حديد السويس، وحديد عز، اللذان ارتفاعا، مقارنة بـ سعر الحديد والأسمنت صباح أمس، عادت الأسعار للزيادة من جديد.

أسعار الحديد اليوم