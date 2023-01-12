انت الان تتابع خبر أسعار الحديد اليوم نار.. والأسمنت يقفز بعد ارتفاع الدولار والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الحديد اليوم والأسمنت، بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 12 يناير 2023، تذبذبا كبيرًا، بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري مساء أمس، وبعد أن شهدت المدة الماضية حالة من التراجع في مواد البناء، خاصة في سعر حديد السويس، وحديد عز، اللذان ارتفاعا، مقارنة بـ سعر الحديد والأسمنت صباح أمس، عادت الأسعار للزيادة من جديد.
أسعار الحديد اليوم
ارتفع سعر الطن حديد العشري اليوم 25300 جنيه.
شهد سعر حديد بشاي مساء اليوم 25300 جنيه.
سجل سعر طن السويس نحو 26350 جنيها.