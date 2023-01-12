انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف.. تراجع كبير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصل سعر الدولار اليوم في مصر، انخفاضه، مع صباح اليوم الخميس 12 يناير 2023، مقارنة بأسعار الأخضر صباح أمس، ليثبت على آخر تعامل له، خلال ختام التعاملات المسائية ليلة الأربعاء وينخفض أكثر من جنيهين داخل البنوك المصرية، بعدما جاء آخر ارتفاع لـ سعر الدولار صباح أمس، على إثر قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس، وذلك في آخر اجتماع للجنة السياسية النقدية نهاية عام 2022.

سعر الدولار اليوم