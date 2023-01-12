سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف.. تراجع كبير

رياض - احمد صلاح - واصل سعر الدولار اليوم في مصر، انخفاضه، مع صباح اليوم الخميس 12 يناير 2023، مقارنة بأسعار الأخضر صباح أمس، ليثبت على آخر تعامل له، خلال ختام التعاملات المسائية ليلة الأربعاء وينخفض أكثر من جنيهين داخل البنوك المصرية، بعدما جاء آخر ارتفاع لـ سعر الدولار صباح أمس، على إثر قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس، وذلك في آخر اجتماع للجنة السياسية النقدية نهاية عام 2022.
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف
سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل نحو 31.8 جنيه شراء و31.9 جنيه بيع.
كم جنيه مصري مقابل 100 دولار؟
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان
سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 يناير مقابل الجنيه 31.8 جنيه شراء و31.9جنيه بيع.
سعر الدولار الآن
سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري
سجل سعر 31.6 جنيه شراء و31.7 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
سجل سعر 31.95 جنيه شراء و32.05 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سجل قيمة 29.65 جنيه شراء و29.75 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر 29.75 جنيه شراء و29.8 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
سجل سعر الدولار الآن 29.75 جنيه شراء و29.8 جنيه بيع داخل البنك الأهلي.