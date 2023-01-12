انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم في مصر الخميس.. “عيار 21 انخفض 70 جنيهًا”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب اليوم الخميس 12 يناير 2023، بعد ارتفاعه القياسي أمس، على خلفية ارتفاع الدولار وتخطيه حاجز الـ30 جنيها، لكن سرعان ما انخفض المعدن النفيس، بقيمة وصلت إلى 70 جنيها في الجرام الواحد، مقارنة بـ سعر الذهب مساء أمس.

سعر الذهب الآن

حيث انخفض سعر الذهب الآن في الأسواق والمحال، بعدما تحرك سعر الدولار أمس، بشكله الملحوظ وقيمته الكبيرة، وأدى إلى زيادة سعر البيع النهائي للمستهلكين فى المعدن الأصفر عصر أمس الأربعاء، لكن تراجعت الأسعار صباح اليوم.

حسب آخر تحديث لسعر الذهب في الأسواق ومحال الصاغة جاءت أسعار الذهب اليوم الخميس كالتالى:

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل عيار 18 ارتفاعا كبيرًا حتى وصل إلى 1543 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سجل جرام الذهب عيار 21 منتصف التعاملات اليومية الأربعاء، نحو 1800 حنيه، بتراجع بلغ قيمة 100 جنيه، بعد أن سجل أمس 1900 جنيه ويصل إلى أكثر من 1900 جنيها بالمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب في السوق عيار 24 نحو2057 جنيها