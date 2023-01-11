سعر الذرة اليوم الأربعاء 11 يناير.. الطن انخفض بالأسواق ياتجار

انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الأربعاء 11 يناير.. الطن انخفض بالأسواق ياتجاروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذرة اليوم، الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، في الأسواق، وذلك مقارنة بسعر الذرة أمس، وسعر الذرة نهاية الأسبوع الماضي، فيما يرصد موقع محتوي بلس في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية في منتصف اليوم.

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 13900 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 13900 جنيه.

سعر الذرة الصفراء اليوم في مصر

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 13600 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 13600 جنيه.

سعر الذرة الصفراء اليوم عالميا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، وانخفض عقد مارس بمقدار 0.75 سنت إلى 654.25 سنت للبوشل، وتراجع عقد مايو الآجل 2023 لتداول الذرة بمقدار سنتًا واحدًا، عند 653.50 سنت للبوشل.

وعلى صعيد أخر، فقد تباين سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر القمح اليوم

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 12700 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 12500 جنيه.

سعر كيلو القمح اليوم للمستهلك

وبلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك عند مستوى 17 جنيها اليوم.

أسعار القمح اليوم عالميا

انخفضت أسعار عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية، وخسر عقد مارس لتداول القمح بمقدار 3.5 سنت، ليسجل العقد 727.5 سنت للبوشل، وتراجع عقد مايو 2023 الآجل لتداول القمح بنحو 3.25 سنت، ليسجل العقد الآجل 736.25 سنت للبوشل،