سعر الزيت اليوم الأربعاء 11 يناير.. وصل لكام بعد زيادة الدولار

انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الأربعاء 11 يناير.. وصل لكام بعد زيادة الدولاروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الزيت اليوم، الأربعاء الموافق 11 يناير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الزيت أول أمس، وسعر الزيت منتصف الأسبوع الماضي، كما يرصد الآن في هذا التقرير موقع محتوي بلس سعر طن الزيت لجميع الأنواع، تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، فيما جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الزيت اليوم