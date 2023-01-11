سعر الزيت اليوم الأربعاء 11 يناير.. وصل لكام بعد زيادة الدولار

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الزيت اليوم، الأربعاء الموافق 11 يناير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الزيت أول أمس، وسعر الزيت منتصف الأسبوع الماضي، كما يرصد الآن في هذا التقرير موقع محتوي بلس سعر طن الزيت لجميع الأنواع، تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، فيما جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.
سعر الزيت اليوم
سجل سعر طن زيت الذرة الخام عند مستوى 40,000 جنيه.
زيت الذرة المكرر
سجل سعر طن زيت الذرة المكرر عند مستوى 48,000 جنيه.
سعر كيلو الزيت اليوم
زيت صويا مكرر
سجل سعر طن زيت الصويا المكرر عند مستوى 56,500 جنيه.
زيت عباد الشمس المكرر
سجل سعر طن زيت عباد الشمس المكرر عند مستوى 47,000 جنيه.
زيت الأولين
سجل سعر طن زيت الأولين عند مستوى 59,000 جنيه.
سعر ازازة الزيت اليوم
فيما جاء سعر زيت سلايت ذرة حجم 750 مل عند 44 جنيه، وسجل سعر زيت قلية خليط حجم 700 مل عند 32 جنيه، وسجل سعر زيت هلا عباد حجم 750 مل عند 40 جنيه.
سعر زجاجة الزيت في التموين
جاء سعر زجاجة الزيت في التموين، عبوة 1 لتر عند مبلغ 25 جنيه، والتي يتم صرفها ضمن مقررات الدعم الشهري.
أسعار الزيت اليوم عالميا
سعر زيت النخيل
سجل سعر عقد ديسمبر 2022، عند مستوى 930 دولار للطن.
سعر زيت الأولين
سجل سعر عقد ديسمبر 2022، عند مستوى 940 دولار للطن.