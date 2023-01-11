انت الان تتابع خبر عاجل| أسعار الأسماك اليوم بعد زيادة الدولار.. البوري ولع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يترقب كثير من المواطنين، أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 11 يناير 2023، بعد ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، لتشهد الأسعار ثباتا بعد فتح المزاد العلني بالعبور، وتواصل استقرارها الكبير، حيث ثبت خلال سعر السمك البوري، وغالبية الأصناف الشعبية، بعد ارتفاع في بعض الأصناف صباح أمسِ.

أسعار الأسماك اليوم

سجلت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 11 يناير، في سعر الأصناف الشعبية، مع استقرار كبير في حركة البيع والشراء، لذا يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر السمك اليوم في سوق العبور اليوم.

أسعار السمك اليوم البلطي

سجل سعر السمك البلطي، صباح اليوم، استقرارا، فبلغ 23 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور.

كما يباع للمستهلك من 25 إلى 40 جنيهًا، وبلغ متوسط الحجم من 45 إلى 70 جنيهًا للمستهلك.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

ثبت سمك قشر البياض اليوم نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر السمك البوري اليوم

حقق سعر السمك البوري اليوم نحو 70 جنيها للكيلو، في سوق العبور.

سجل للمستهلك من 75 إلى 90 جنيهًا.

وثبت الحجم الصغير ما بين 45 إلى 60 جنيها للمستهلك.

سعر كرتونة السمك المجمد

سجل سعر كيلو السمك المجمد نحو 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو جملة.

أسعار الجمبري اليوم

سجل كيلو الجمبري اليوم من 160 حتى 400 جنيه للكيلو الواحد في سوق العبور.

سعر سمك الدنيس

ثبت سعر السمك الدنيس من 110 إلى 190 جنيهًا في الكيلو الواحد.