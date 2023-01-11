انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 11 يناير.. الطن بيفرح ست الكل معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الأرز الشعير اليوم، الأربعاء الموافق 11 يناير 2023 للطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، مقارنة بسعر الأرز أمس، بسعر الأرز نهاية الأسبوع الماضي، كما استقر سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع محتوي بلس تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير الآن

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 10800 جنيه.سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 10800 جنيه.

سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 10400 جنيه.

اسعار الأرز اليوم

أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 16600 جنيه.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 15700 جنيه.

سعر كيلو الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك عند مستوى 19 جنيها.

سعر الأرز اليوم في التموين

بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيها، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.

أسعار الأرز اليوم عالميا

لم تسجل أي أسعار اليوم في الأسواق العالمية.