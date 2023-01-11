انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الأربعاء 11 يناير.. الطن بيرجع بظهره والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر السكر اليوم، الأربعاء الموافق 11 يناير في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر السكر أمس، وسعر السكر أول أمس، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع محتوي بلس في هذا التقرير تلك الأسعار، والتي جاءت على النحو التالي، تزامنا مع زيادة البحث عنه الساعات الماضية.

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 17075 جنيها، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 17500 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 18000 جنيها لسعر الطن الواحد.

سعر كيلو السكر اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 20 جنيها.

سعر كيس السكر في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيها، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

أسعار السكر اليوم عالميا

انخفضت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023 نحو 19.61 سنت للرطل، بمقدار تراجع 0.03 سنت، ونزل عقد مايو 2023 بنسبة 0.16%، ليسجل 18.30 سنت للرطل، أي بمقدار تراجع 0.03 سنت.

كما انخفضت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن، وانخفض عقد تداول شهر مارس 2023، لتصل إلى 545.70 دولار للطن، بمقدار تراجع 0.40 دولار، أي بنسبة 0.07%، ونزل عقد تداول مايو 2023 ليسجل 524.80 دولار للطن، بانخفاض قدره 1.50 دولار.