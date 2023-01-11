انت الان تتابع خبر عاجل| أسعار الحديد اليوم والأسمنت بعد صعود الدولار.. “زاد 3 آلاف جنيه” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قفزت أسعار الحديد اليوم والأسمنت، صباح اليوم الأربعاء 11 يناير 2023، تباينا، بعد التراجع الأخير لها المدة الماضية، خاصة في سعر حديد السويس، مقارنة بـ سعر الحديد والأسمنت صباح اليوم، كما سجل سعر الأسمنت تباينا مقارنة بأمس على خلفية ارتفاع سعر الدولار الأمريكي.

أسعار الحديد اليوم