انت الان تتابع خبر كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21؟.. ارتفاع تاريخي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زادت أسعار الذهب اليوم، بشكل كبير وتاريخي، بعد ارتفاع أسعار الدولار منذ قليل أمام الجنيه المصري، وهو ما زاد من سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 بشكل كبير للغاية، واقتربت الزيادة من 1000 جنيه جملة واحدة.

أسعار الذهب اليوم

من جانبه، كشف سعيد إمبابي، عضو شعبة تداول الذهب والمجوهرات، أن أسعار الذهب اليوم، ارتفعت بنحو 160 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، بعد ارتفاع الأسعار بالبورصة العالمية لمستوى 1885 دولارًا، وارتفاع الدولار بالبنوك لنحو 31.35 جنيهًا،، وهو ما جعل جرام الذهب عيار 21 يسجل مستوى 1870 جنيهًا.

وبين أن أن كل تحرك للدولار بنحو 10 قروش يرفع سعر الذهب نحو 5 جنيهات، وأن جرام الذهب عيار 24 سجل 2137 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1603 جنيهات، كما أكدت أن جرام الذهب عيار 14 سجل 1247 جنيهًا.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21؟

وأوضحت سعيد إمبابي، عضو شعبة تداول الذهب والمجوهرات، أن الجنيه الذهب سجل ارتفاعا كبيرًا الآن، حيث سجل 14960 جنيها، بارتفاع أكثر من 1000 جنيه مقارنة بأمس.

أسعار الذهب صباح اليوم

عيار 18 سجل 1564 جنيها.

عيار 21 سجل 1825 جنيها.

عيار 24 سجل 2086 جنيها.