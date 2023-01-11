انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 11 يناير.. الطن مريح رغم زيادة الدولار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الأعلاف اليوم، الأربعاء الموافق 11 يناير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف أول أمس، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع محتوي بلس في هذا التقرير تلك الأسعار، والتي جاءت على النحو التالي سب التعاملات اليومية الصباحية.

أسعار الأعلاف اليوم