انت الان تتابع خبر عاجل| قفزة سعر الجنيه الاسترليني الآن.. الأعلى في أوروبا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الجنيه الاسترليني، ارتفاعا كبيرًا، منذ صباح اليوم، الأربعاء 11-1-2023، أمام الجنيه المصري، ليكون سعر الاسترليني الأعلى في أوربا، مقارنة بـ سعر الجنيه الاسترليني أمس، على خلفية ارتفاع سعر الدولار وغالبية العملات أمام الجنيه المصري صباح اليوم، بعد قرار البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 3% نهاية العام الماضي.

سعر الجنيه الاسترليني في السوق السوداء

ارتفع سعر الجنيه الاسترليني، أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمسِ مع بداية منتصف التعاملات في البنوك اليوم على الموقع الإلكتروني للبنوك، والتداول المباشر.

اضطربت السوق السوداء، خاصة في سعر الجنيه الاسترليني، أمام الجنيه المصري، بعد حالة الارتفاع الكبيرة في سعر الصرف للعملات،، وتراجع حركة البيع والشراء من قبل المواطنين، ليقل الإقبال على الشراء.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

بلغ في البنك المركزي المصري نحو 38.20 جنيها للشراء و38.20 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حقق نحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

ارتفع نحو 38.75 جنيها للشراء و38.80 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس

حقق نحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

ارتفع نحو 38.55 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي

حقق نحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB

ارتفع نحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.