انت الان تتابع خبر سعر الدقيق اليوم الأربعاء 11 يناير.. الطن بيعمل مفاجأة للجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الدقيق اليوم، الأربعاء الموافق 11 يناير 2023 في الأسواق المحلية، ويكون ذلك مقارنة بسعر الدقيق أول أمس، وسعر الدقيق منتصف الأسبوع الماضي، كما تختلف تلك الأسعار التالية حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع محتوي بلس في هذا التقرير تلك الأسعار حسب التعاملات اليومية الصباحية، والتي جاءت على النحو التالي.فيما تم طرح كيلو الدقيق في معارض أهلا رمضان بأسعار تبدأ من 15 جنيها، وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، كيلو الدقيق على بطاقة التموين بسعر 11 جنيها.

سعر الدقيق اليوم

سجل سعر طن الدقيق الفاخر عند 24700 جنيه.

وسجل سعر الدقيق بروتين 24 عند 14500 جنيه.

أسعار الدقيق اليوم

سجل سعر طن الدقيق العادي عند 16900 جنيه.

وسجل سعر الدقيق بروتين 27 عند 14650 جنيها.

سعر كيلو الدقيق اليوم

ويتراوح سعر الدقيق من 24 جنيها إلى 26 جنيها للكيلو الجرام الواحد للمعبأ، بينما سعر الدقيق السائب يتراوح من 22 جنيه إلى 24 جنيه للكيلو الجرام الواحد، وسعر طن الردة عند مستوى 9000 جنيه.

سعر طن الدقيق اليوم

ويذكر إن الدقيق يعتبر من أشهر السلع الغذائية، حيث استقر سعره اليوم بالرغم من تذبذبه خلال الفترة الماضية، فيما تتأثر تلك الأسعار بالعديد من العوامل التي ينتج عنها ارتفاع للأسعار أو الانخفاض أيضا.