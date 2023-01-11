انت الان تتابع خبر عاجل| أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي.. “زيادة تاريخية” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قفزت أسعار العملات اليوم الأربعاء 11-1-2023، أمام الجنيه المصري، بشكل مفاجىء، في بداية التعاملات الصباحية اليوم وبعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، لتقفز جميع العملات منذ قليل، مقارنة بـ أسعار العملات أمس، وفي الوقت الذي يشهد تراجع أسعار العملات في السوق السوداء بعد رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3%.

أسعار العملات اليوم