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عاجل| أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي.. “زيادة تاريخية”

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رياض - احمد صلاح - قفزت أسعار العملات اليوم الأربعاء 11-1-2023،  أمام الجنيه المصري، بشكل مفاجىء،  في بداية التعاملات الصباحية اليوم وبعد  ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، لتقفز جميع العملات منذ قليل، مقارنة بـ أسعار العملات أمس، وفي الوقت الذي يشهد تراجع  أسعار العملات في السوق السوداء بعد رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3%.

أسعار العملات اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر العملات اليوم أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 يناير 2023، في البنوك العاملة في السوق المصري وفي السوق

سعر العملات في السوق السوداء اليوم

سجلت أسعار العملات اليوم في السوق السوداء، هبوطا في السعر بسبب عزوف المواطنين عن البيع والشراء، بسبب ارتفاع أسعار العملات في البنوك الرسمية.

أسعار الصرف الرسمية

سجلت أسعار الصرف الرسمية للعملات أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري ارتفاعا وجاءت كالتالي:
 

أسعار العملات الأجنبية

الدولار الكندي الآن

شراء 22.2809، وبيع 22.3664

الكرون الدنماركي

شراء 4.319، وبيع 4.339

الكورن النرويجي

شراء 2.9896، وبيع 3.0113

الكرونا السويدي

شراء 2.8621، وبيع 2.8861

الفرنك السويسري اليوم

شراء 32.4275، وبيع 32.5874

الين الياباني الآن

شراء 22.5629، وبيع 22.7152

الدولار الأسترالي الآن

شراء 20.6206، وبيع 20.775

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه

سعر شراء الدينار الكويتي 94.6706، وبيع98.0905

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي للشراء 7.9628، وللبيع 7.9898

الدرهم الإماراتي اليوم

شراء 8.1592، وبيع 8.1679

الدينار البحرينى

شراء 77.3902، وبيع 79.5756

الريال العماني

شراء 76.0152، وبيع 77.9221

الريال القطري الآن

شراء 7.6795، وبيع 8.1967

الدينار الأردنى

سعر شراء الدينار الأردني 41.6551، وسعر بيع الدينار الأردني 42.2714

الموازية:
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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