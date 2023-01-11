انت الان تتابع خبر عاجل| سعر الريال السعودي الآن بعد زيادة الدولار.. وصل كام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الريال السعودي اليوم، عقب زيادة أسعار الدولار الأمريكي منذ قليل، الأربعاء 11 يناير 2023، استقرارا، مقارنة ببداية التداول المباشر للبنوك المصرية اليوم، ومقارنة سعر الريال السعودي أمس، حسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري والبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي بالمصري

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 11 يناير، في البنوك المصرية والمصارف، وفي السوق الموازية:

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء بشكل كبير، بعد أن استمر 15 يوما دون أي تغير جديد مقارنة بآخر سعر له ليلة أمسِ الثلاثاء، في ظل اضطراب أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ورفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري 3%.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء، اضطرابا بعد ارتفاعه في البنوك، مت جعل هناك تراجع في الطلب على العملة السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.