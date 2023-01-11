انت الان تتابع خبر عاجل| ارتفاع أسعار الذهب الآن بعد زيادة الدولار.. تحديث لحظي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع بداية الساعات الأولى من اليوم الأربعاء 11يناير، بشكل كبير مفاجئ، بعد زيادة أسعار الدولار منذ قليل، ليرتفع الذهب أكثر من 50 جنيها في الجرام الواحد مقارنة بـ سعر الذهب صباح اليوم.

سعر أوقية الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء مع بداية التداول الصباحي، بقيمة تراوحت ما بين 40 إلى 50 جنيها في الجرام، مقارنة بسعره أمسِ، ليصل إلى مستوى مستقر، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب الآن.

سجل سعر أوقية الذهب اليوم إلى 62800 جنيهًا، مقارنة بالسعر أمسِ، كما سجل صباح اليوم سعر الجنيه الذهب نحو 14000 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، انخفاضا نحو 1825 جنيها دون المصنعية، ويسجل بالمصنعية أكثر من 1900 جنيه.

سعر الذهب الآن

ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1825 جنيها

سجل عيار 14 نحو 1200 جنيه.

ارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 2024 جنيها.

ارتفع سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 1565 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الآن

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 1825 جنيها دون المصنعية، التي تبدأ من 45 حتى 120 جنيها.