انت الان تتابع خبر قفزة تاريخية في سعر الدينار الكويتي اليوم.. “قرّب على 100جنيه”والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 11 يناير 2023، أمام الجنيه المصري، ارتفاعا كبيرا في بداية التعاملات الصباحية في البنوك والمصارف مقارنة بـ سعر الدينار الكويتي أمس، لا سيما وأن العملة الكويتية، هي الأكثر سعرا بين العملات، وبعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في البنوك، لتكسر العملة الكويتية حاجز 95 جنيها.
سعر الدينار الكويتي
“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 11 يناير 2023.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
حيث قفز منذ قليل،سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري ومع تخطى سعر بيع الدينار الكويتي 95 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لبيانات البنك الأهلي.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
وسجل سعر الدينار الكويتي: 92.30 جنيه للشراء، و95.64 جنيه للبيع.