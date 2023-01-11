انت الان تتابع خبر قفزة تاريخية في سعر الدينار الكويتي اليوم.. “قرّب على 100جنيه”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 11 يناير 2023، أمام الجنيه المصري، ارتفاعا كبيرا في بداية التعاملات الصباحية في البنوك والمصارف مقارنة بـ سعر الدينار الكويتي أمس، لا سيما وأن العملة الكويتية، هي الأكثر سعرا بين العملات، وبعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في البنوك، لتكسر العملة الكويتية حاجز 95 جنيها.

سعر الدينار الكويتي