انت الان تتابع خبر ارتفاع سعر الدولار الآن في البنوك.. شوف بكام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قفز سعر الدولار الأمريكي الآن، أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول الصباحي الأربعاء 11 يناير 2023، حيث تخطت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 يناير 2023، ليتخطى حاجز الـ 29 جنيها، ويسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 29,39 جنيه للشراء و 29,40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف

“دوت الخليج” يستعرض في السطور التالية، سعر الدولار الآن في البنوك:

ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف، بشكل كبير مقارنة بـ سعر الدولار أمسِ، وقفزة أكثر من جنيهين في ساعة واحدة.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي نحو الشراء 29.58، وللبيع 29.80 جنيه.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم 365

تشهد الساعات الحالية، اضطرابا في سعر الدولار الأمريكي، السوق السواء، على خلفية قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 3%، ومع ارتفاعه بشكل كبير في البنوك العاملة، تراجعت السوق الموازية.

سعر الدولار الآن

سجل الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل سعر 29,35 جنيه للشراء وسعر 29,40 جنيه للبيع في

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل نحو 29,39 جنيه للشراء و 29,40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار 29,30 جنيه للشراء و 29,40 جنيه للبيع ببنوك سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار 29,30 جنيه للشراء و 29,40 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار 29,30 جنيه للشراء و 29,40 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك المشرق

وسجل سعر الدولار 29,30 جنيه للشراء و 29,40 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار 29,30 جنيه للشراء و 29,40 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي

وبلغ سعر الدولار 29,30 جنيه للشراء و 29,40 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار 29,30 جنيه للشراء و 29,40 جنيه للبيع في البنك الأهلي المتحد