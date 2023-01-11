انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 11 يناير.. شوفي الكندوز وصل لكام؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم، الأربعاء الموافق 11 يناير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بأسعار اللحوم أمس، وسعر اللحوم أول أمس، وتختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى، فيما تقوم وزارة الزراعة بتوفير اللحوم بأسعار مخفضة في منافذها، وذلك لتخفيف العب عن المواطنين، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم