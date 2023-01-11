انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم في مصر.. وصل كام في المحلات؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء 11يناير، انخفاضا حادا، في أسعار الذهب اليوم في مصر، وتوقف عن ارتفاعه، حيث شهد تراجع السعر اليوم في ظل صعود سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري هو الآخر، وتزامنًا مع سوق المعدن الأصفر في العالم، ليرتفع مقارنة بـ سعر الذهب أمس.

سعر أوقية الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء مع بداية التداول الصباحي، بقيمة تراوحت ما بين 10 إلى 20 جنيها في الجرام، مقارنة بسعره أمسِ، ليصل إلى مستوى مستقر، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب الآن.

سجل سعر أوقية الذهب اليوم إلى 62400 جنيهًا، مقارنة بالسعر أمسِ، كما سجل صباح اليوم سعر الجنيه الذهب نحو 13800 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، انخفاضا نحو 1725 جنيها دون المصنعية، ويسجل بالمصنعية أكثر من 1850 جنيها.

سعر الذهب الآن

ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1725 جنيها

سجل عيار 14 نحو 1150 جنيها.

ارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 1971 جنيها.

ارتفع سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 1465 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الآن

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 1725 جنيها دون المصنعية، التي تبدأ من 45 حتى 120 جنيها.