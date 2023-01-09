انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الاثنين 9 يناير.. الطن يواصل ارتفاعه والناس زعلانة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت سعر الذرة اليوم، الاثنين الموافق 9 يناير 2023، في الأسواق، وذلك مقارنة بسعره يوم أمس، وسعره نهاية الأسبوع الماضي، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 14200 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 14200 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 14000 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 14000 جنيه.

سعر طن الذرة اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، وصعد عقد مارس بمقدار 1.75 سنت إلى 655.75 سنت للبوشل، وارتفع عقد مايو الآجل 2023 لتداول الذرة بمقدار 1.5 سنت، عند 655.5 سنت للبوشل.

وعلى صعيد أخر، فقد استقر سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر القمح اليوم

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 12750 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 12500 جنيه.

سعر كيلو القمح اليوم للمستهلك

وبلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك عند مستوى 17 جنيه اليوم.

اسعار القمح اليوم عالميا

صعدت أسعار عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية، وارتفع عقد مارس لتداول القمح بمقدار 3.5 سنت، ليسجل العقد 747 سنت للبوشل، وانتعش عقد مايو 2023 الآجل لتداول القمح بنحو 3.25 سنت، ليصعد العقد الآجل إلى 754.75 سنت للبوشل.