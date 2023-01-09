انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الاثنين 9 يناير.. الطن مريح يا ست الكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر السكر اليوم، الاثنين الموافق 9 يناير في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعره منذ يومين، وسعره نهاية الأسبوع الماضي، فيما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، وجاءت تلك الأسعار كالتالي.

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 17150 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 17500 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 18000 جنيه لسعر الطن الواحد.

سعر كيلو السكر اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 20 جنيه.

سعر كيس السكر في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيه، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

اسعار السكر اليوم عالميا

تباينت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023 نحو 18.96 سنت للرطل، وزاد عقد مايو 2023 بنسبة 0.06 %، ليسجل 17.92 سنت للرطل، أي بمقدار ارتفاع 0.01 سنت.

فيما تباينت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن، وزاد عقد تداول شهر مارس 2023، لتصل إلى 527.5 دولار للطن، بمقدار ارتفاع طفيف 0.30 دولار، أي بنسبة 0.06%، وهبط عقد تداول مايو 2023 ليسجل 513.20 دولار للطن، بانخفاض قدره 0.60 دولار.