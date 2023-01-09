انت الان تتابع خبر أفضل طرق الاستثمار في 2023.. تجيب ذهب أم شهادات وبورصة؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مع زيادة الأزمة الاقتصادية، يبحث المواطنون عن أفضل طرق الاستثمار في 2023، لا سيما وأنهم يريدون طرقا آمنة واستثمار يعد ملاذ آمن لأموالهم، وفي الوقت نفسه ينتج لهم ربحًا.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أفضل طرق الاستثمار في 2023 في ظل تزايد الأزمة الاقتصادية:

بعض المواطنون يفاضلون بين الذهب والشهادات والأسهم في البورصة، ويعتبرونها هي أكثر أدوات استثمار أمانا وتحقق لهم عائدا ماديا مضمونا.

الاستثمار في شهادات الادخار

البنك الأهلي وبنك مصر، فاجأ المواطنين، الأسبوع الماضي، بطرح شهادات ادخار بعائد 25% لمدة عام واحد فقط، ما دفع أنظار المواطنين إلى البنوك، وجعلهم يقبلون على شراء الشهادة من أجل استثمار مدخراتهم في ملاذ آمن.

من جهته، قال هاني حافظ، الخبير المصرفي، إن شهادات الادخار ذات عائد مرتفع 25% سنوي و22% شهريا، تعد دافع للاستثمار في وعاء ادخاري آمن ذات عائد ثابت، لا ينطوي على مخاطر تغير الأسعار والمضاربة، وتستهدف دخول أموال جديدة للقطاع المصرفي من خلال عملاء جدد يستهدفون استثمارا آمنا، وتعد أفضل الطرق أمانًا للاستثمار.

الاستثمار في الذهب

شريحة كبيرة من المواطنين تفضل شراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه المواطنين للحفاظ على مدخراتهم، والاستفادة من الارتفاعات التي يحققها.

من جانبه، قال ناجي فرج، عضو غرفة الذهب، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إنه من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة استقرار مع طرح شهادات الادخار 25%، لذلك غير معلوم سرعه المدة المقبلة أيضًا.

الاستثمار في البورصة

كما تشهد البورصة المصرية، نشاطا كبيرًا بعد أن حققت مكاسب وأرقام قياسية مع بداية العام الجديد، ضمن سلسلة المكاسب التي حققتها في العام الماضي 2022.

وخلال المدة الحالية تتداول الأسهم بأقل من قيمتها، مما يجعل تلك الأسهم فرصة للاستثمار وتحقيق مكاسب في فترة قصيرة.

من جانبه، قال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إن الاستثمار في البورصة المصرية في الفترة الحالية هي أفضل طريقة للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم السنوي، وتعد وسيلة استثمار جيدة لمواجهة قيمة العملة المحلية في ظل اتباع سياسات نقدية مرنة.