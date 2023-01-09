انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الاثنين 9 يناير.. شوف الطن وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الأرز الشعير اليوم، الاثنين الموافق 9 يناير 2023 للطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، مقارنة بسعره نهاية الأسبوع الماضي، وسعره منذ يومين، فيما استقر سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد.

سعر الأرز الشعير الآن

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 10800 جنيه.

سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 10400 جنيه.

اسعار الأرز اليوم

أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 16600 جنيه.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 15700 جنيه.

سعر كيلو الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك عند مستوى 19 جنيه.

سعر الأرز اليوم في التموين

بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيه، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.

أسعار الأرز اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، وسجل عقد مارس 2023، عند سعر 17.860 دولار للقنطار، بمقدار ارتفاع 0.095 دولار، أي بنسبة 0.53%، وانتعش عقد مايو، ليسجل 18.150 دولار للقنطار، بمقدار زيادة 0.080 دولار.