انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الاثنين 9 يناير.. الطن مصمم يزعل الناس منه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم، الاثنين الموافق 9 يناير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعرها يوم أمس، وسعرها نهاية الأسبوع الماضي، وتختلف تلك الأسعار من منطقة لأخرى، وجاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر